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Красноярский футбольный «Енисей» потерял шансы на стыковые матчи для выхода в РПЛ

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Красноярск
19:08 15 Мая 2022
спорт, футбол, футболисты, сибирь, в красноярском крае, в россии
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Московский футбольный клуб «Торпедо» спустя 7 лет возвращается в РПЛ благодаря победе в сложнейшем матче с ФК «Енисей».

Единственный гол во встрече столичного «Торпедо» и ФК «Енисей» забил нападающий москвичей Мухаммад Султонов. Красноярский блогер и болельщик красноярского футбольного клуба Андрей Максимов прокомментировал данную ситуацию на своей странице в telegram.

«Следующий сезон наша команда проведёт вновь в ФНЛ, но есть шансы, что кого-то не допустят или кто-то откажется, или ещё чего вне спортивного признака. Эх! А какая отличная весна была», — пишет Андрей Максимов. 

Красноярский футбольный «Енисей» потерял шансы на стыковые матчи для выхода в РПЛ

Согласимся с Андреем и пожелаем ребятам из Сибири успехов в следующих играх. Ещё не всё потеряно. Итоговый счет встречи - 1:0 в пользу «Торпедо». После этой игры красноярцы остались на 5 месте в турнирной таблице ФНЛ.

Фото: ФК «Енисей»

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