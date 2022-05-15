Красноярский футбольный «Енисей» потерял шансы на стыковые матчи для выхода в РПЛ

Московский футбольный клуб «Торпедо» спустя 7 лет возвращается в РПЛ благодаря победе в сложнейшем матче с ФК «Енисей».

Единственный гол во встрече столичного «Торпедо» и ФК «Енисей» забил нападающий москвичей Мухаммад Султонов. Красноярский блогер и болельщик красноярского футбольного клуба Андрей Максимов прокомментировал данную ситуацию на своей странице в telegram.

«Следующий сезон наша команда проведёт вновь в ФНЛ, но есть шансы, что кого-то не допустят или кто-то откажется, или ещё чего вне спортивного признака. Эх! А какая отличная весна была», — пишет Андрей Максимов.

Согласимся с Андреем и пожелаем ребятам из Сибири успехов в следующих играх. Ещё не всё потеряно. Итоговый счет встречи - 1:0 в пользу «Торпедо». После этой игры красноярцы остались на 5 месте в турнирной таблице ФНЛ.

Фото: ФК «Енисей»