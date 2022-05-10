Красноярцев приглашают на Аuto-Moto industry Fest

Мероприятие полное драйва 15 мая состоится в Дрокино парке под Красноярском.

Что ждет зрителей и участников:

- Автобатлл прокаченных внедорожников;

- Показательные выступления сборной Красноярска мото-Эндуро;

- Выступление каскадера-прыжок на мотоцикле через огненные кольца;

- Презентация детских авто-мото школ.

На гонках каждый сможет стать частью скорости и драйва и ощутить экстрим на Auto-moto industry Fest. А ещё всех участников ждет приятный сюрприз в виде розыгрыша нового мотоцикла!

Напоминаем, 15 мая с 13:00 до 16:00 в Дрокино парк. Вход свободный!

Получить информацию об организаторе, правилах, призах, сроках, месте, порядке их получения можно по телефону 232-42-46.

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