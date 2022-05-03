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Красноярцы заняли призовые места на первом этапе Гран-при Russian Drift Series

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Красноярск
10:26 3 Мая 2022
красноярск, спорт, гонки
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Красноярские гонщики заняли призовые места и попали в топ-8 первого этапа Гран-при Russian Drift Series. Первое место досталось Дамиру Идиятулину, который набрал максимальное количество баллов за заезд.

«Дамир Идиятулин провёл отличный уик-энд, заслуженно выиграв кубок за первое место. Особенного упоминания заслуживает его заезд в топ-4 с Георгием Чивчяном. Мы стали свидетелями самого академичного парного заезда из тех, что можно придумать на этой конфигурации. Во втором проезде Гоча допустил небольшую ошибку на входе в первую внешнюю клиппинг-зону. И этой ошибки оказалось достаточно, чтобы в заезде проиграть», — написали в паблике ExtEne Drift.

Георгий Чивчян занял третье место, допустив едва заметную невооружённым взглядом ошибку на входе в OZ1.

Кроме того, эксперты отметили заезд ещё одного гонщика из Красноярска Леонида Шнайдера, занявшего 6 место.

Фото: © vk.com/extenedrift

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