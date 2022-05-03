Красноярцы заняли призовые места на первом этапе Гран-при Russian Drift Series

Красноярские гонщики заняли призовые места и попали в топ-8 первого этапа Гран-при Russian Drift Series. Первое место досталось Дамиру Идиятулину, который набрал максимальное количество баллов за заезд.

«Дамир Идиятулин провёл отличный уик-энд, заслуженно выиграв кубок за первое место. Особенного упоминания заслуживает его заезд в топ-4 с Георгием Чивчяном. Мы стали свидетелями самого академичного парного заезда из тех, что можно придумать на этой конфигурации. Во втором проезде Гоча допустил небольшую ошибку на входе в первую внешнюю клиппинг-зону. И этой ошибки оказалось достаточно, чтобы в заезде проиграть», — написали в паблике ExtEne Drift.