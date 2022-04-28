Волейболистки ЖВК «Енисей» завершили сезон победой

Женская волейбольная команда «Енисей» в заключительном матче сезона в борьбе за 9-14 места одержала волевую победу над командой «Спарта» из Нижнего Новгорода со счётом 3:2 (26:24, 25:20, 36:38, 21:25, 15:10).

Больше всего очков в игре набрала диагональная Софья Писаревская. Девушка записала в свой актив 33 балла.

Таким образом, красноярский волейбольный клуб победой завершил сезон и занял своё заслуженное место в десятке сильнейших. ЖВК «Енисей» расположился на 10-м месте в чемпионате России.

Отметим, что по мнению команды и тренерского штаба лучшим участником вчерашнего матча со «Спартой» стал врач команды Евгений Владимирович Чумак.

«Спасибо, доктор, что мы уходим после матчей на своих ногах», - говорят игроки из команды.

Фото: ЖВК «Енисей»