Омский хоккейный клуб «Авангард» решил проблему с кандидатурой на пост главного тренера

В ближайшее время хоккейный клуб «Авангард» возглавит Дмитрий Рябыкин.

О назначении со ссылкой на свои источники сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее генеральный менеджер команды «Авангард» Алексей Волков сообщил, что в списке кандидатов рассматривают несколько тренеров. Он же подтвердил, что среди них есть и Рябыкин. Отметим, что 46-летний специалист работает в тренерском штабе омичей с 2016 года.

На официальном портале омичей о назначении пока не объявлено. Контракт с прежним специалистом Бобом Хартли у клуба истекает лишь 30 апреля.

Фото: ХК «Авангард»