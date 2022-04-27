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Омский хоккейный клуб «Авангард» решил проблему с кандидатурой на пост главного тренера

Главная Спорт
Красноярск
09:43 27 Апреля 2022
спорт, хоккей, омск, в россии, сибирь
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В ближайшее время хоккейный клуб «Авангард» возглавит Дмитрий Рябыкин.

Омский хоккейный клуб «Авангард» решил проблему с кандидатурой на пост главного тренера

О назначении со ссылкой на свои источники сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее генеральный менеджер команды «Авангард» Алексей Волков сообщил, что в списке кандидатов рассматривают несколько тренеров. Он же подтвердил, что среди них есть и Рябыкин. Отметим, что 46-летний специалист работает в тренерском штабе омичей с 2016 года.

Омский хоккейный клуб «Авангард» решил проблему с кандидатурой на пост главного тренера

На официальном портале омичей о назначении пока не объявлено. Контракт с прежним специалистом Бобом Хартли у клуба истекает лишь 30 апреля.

Фото: ХК «Авангард»

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