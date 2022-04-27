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Красноярский «Енисей» сыграет со «Спартаком» 11 мая в Москве

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Красноярск
08:55 27 Апреля 2022
спорт, в красноярском крае, в россии, в красноярске, футбол
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РФС объявила даты проведения полуфинальных игр БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Согласно расписанию московское «Динамо» сыграет с владикавказской «Аланией» 10 мая в 16:30 по московскому времени. Красноярский «Енисей» проведет встречу в гостях у «Спартака» из Москвы 11 мая в 19:30 на «Открытие Банк Арене». 

Красноярский «Енисей» сыграет со «Спартаком» 11 мая в Москве

Напомним, что ранее команда из Красноярского края выбила из розыгрыша казанский «Рубин». Игра на Центральном стадионе закончилась со счетом 3:1 в пользу «Енисея». Дубль в ворота команды из Казани оформил Андрей Окладников и по итогам игры стал лучшим игроком матча.

Фото: ФК «Енисей»

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