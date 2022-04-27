Красноярский «Енисей» сыграет со «Спартаком» 11 мая в Москве

РФС объявила даты проведения полуфинальных игр БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Согласно расписанию московское «Динамо» сыграет с владикавказской «Аланией» 10 мая в 16:30 по московскому времени. Красноярский «Енисей» проведет встречу в гостях у «Спартака» из Москвы 11 мая в 19:30 на «Открытие Банк Арене».

Напомним, что ранее команда из Красноярского края выбила из розыгрыша казанский «Рубин». Игра на Центральном стадионе закончилась со счетом 3:1 в пользу «Енисея». Дубль в ворота команды из Казани оформил Андрей Окладников и по итогам игры стал лучшим игроком матча.

Фото: ФК «Енисей»