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В Красноярске провели благотворительный футбольный турнир для воспитанников региональных детских домов

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Красноярск
11:52 26 Апреля 2022
в красноярске, общество, дети, в красноярском крае, спорт, футбол, благотворительность
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В Красноярске 24 апреля прошел этап Всероссийских соревнований по футболу «Игра твоей мечты» среди воспитанников детских домов. 

Футбольный турнир для молодежи до 18 лет организовывают Клуб волонтеров города Москвы и Ротари клуб «Красноярск-Енисей». Мероприятие проводится уже в третий раз и объединяет около 500 участников школьных возрастов, представляющих 52 команды из детских домов и школ-интернатов 19 регионов России.

В Красноярске провели благотворительный футбольный турнир для воспитанников региональных детских домов

В красноярском этапе приняло участие 6 команд из различных районов Красноярского края: Партизанский детский дом, Канский детский дом, Есауловский детский дом, Детский дом Им. Х.М. Совмен, Лесосибирский детский дом и Детский дом «Самоцветы».

Шесть команд больше двух часов играли в футбол за право считаться сильнейшей в футбольном манеже «Арена-Енисей». С отрывом от других детских домов победила команда детского дома Им. Х.М. Совмен. Они и отправятся на финальный турнир в Москву, который состоится 15 мая. 

В Красноярске провели благотворительный футбольный турнир для воспитанников региональных детских домов

«Ребята, которые полетят в Москву поселятся в гостинице. Для них проведут экскурсию по Москве и самым большим стадионам страны и они сразятся с командами из других регионов, которые пробились в финальную стадию турнира. Если команда из Красноярска одержит победу в московском финале, то отправится в спортивный лагерь города Сочи. На вопрос о том, почему выбрали футбол в качестве благотворительной игры, отвечу так. Директор турнира Антон Стременовский очень любит футбол, поэтому выбрал именно эту игру», – рассказала один из членов РК «Красноярск-Енисей» Анастасия Колосова.

Также в тройку сильнейших клубов Красноярского края вошли Партизанский детский дом, которые стали вторыми и Есауловский детский дом - стал третьим в турнирной таблице.

В Красноярске провели благотворительный футбольный турнир для воспитанников региональных детских домов

Фото: РК «Красноярск-Енисей»

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