Биатлонистка Наталья Гербулова удостоена Почетной грамоты губернатора Красноярского края

В Красноярске 25 апреля за достижения в спорте поощрили биатлонистку Наталью Гербулову.

Награду спортсменке сегодня вручал министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Гербулова отметили за высокие спортивные результаты на чемпионате Европы по биатлону.

На встречу с министром также пришел директор краевой Академии биатлона Сергей Усаньков и президент Союза биатлонистов Красноярского края Александр Концевой.

Напомним, в 2022 году Гербуловой было присвоено звание Мастер спорта России международного класса. В декабре 2021 года она вошла в состав сборной России на Чемпионат Европы, где стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.

Фото: minsport24