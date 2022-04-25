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Биатлонистка Наталья Гербулова удостоена Почетной грамоты губернатора Красноярского края

Главная Спорт
Красноярск
19:29 25 Апреля 2022
спорт, в красноярском крае, в россии, в мире, биатлон
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В Красноярске 25 апреля за достижения в спорте поощрили биатлонистку Наталью Гербулову.

Награду спортсменке сегодня вручал министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Гербулова отметили за высокие спортивные результаты на чемпионате Европы по биатлону.

Биатлонистка Наталья Гербулова удостоена Почетной грамоты губернатора Красноярского края

На встречу с министром также пришел директор краевой Академии биатлона Сергей Усаньков и президент Союза биатлонистов Красноярского края Александр Концевой.

Напомним, в 2022 году Гербуловой было присвоено звание Мастер спорта России международного класса. В декабре 2021 года она вошла в состав сборной России на Чемпионат Европы, где стала бронзовым призером в индивидуальной гонке.

Фото: minsport24

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