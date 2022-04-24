Новые мишенные установки для биатлонистов появились в Красноярском крае

20 мишенных установок для пневматического и малокалиберного оружия привезли для подготовки биатлонистов в Бородинскую спортивную школу олимпийского резерва.



Оборудование для спортсменов предоставил Минпромторг России в рамках федерального программы «Спорт – норма жизни» национальный проект «Демография».



Как сообщает пресс-служба краевого министерства спорта, мишени используют для подготовки юных биатлонистов и проведения соревнований. Конструкция выполнена из стали толщиной 3 мм. Имеется технология дистанционного взвода.

«Они отвечают всем требованиям и правилам проведения соревнований по биатлону. Оборудование находится в заводской упаковке, и пока ожидает процедуру постановки на учет. Монтировать новые мишени на стрельбище начнут с наступлением тепла, когда станет возможным проводить буровые работы. При установке требуется с особой точностью придерживаться определенного градуса, чтобы стрельбу можно было вести из двух положений – стоя и лёжа», – пишут на сайте министерства.

Фото: t.me/minsport24