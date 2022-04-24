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Мэр Красноярска Сергей Еремин зарубился в волейбол

Главная Спорт
Красноярск
07:51 24 Апреля 2022
спорт, красноярск, государство и власть, общество, волейбол
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В Красноярске 23 апреля прошли игры на Кубок памяти Алексея Грошева. В нем принял участие мэр Красноярска Сергей Еремин и зарубился со своей командой против команды СМИ. Как он сам пишет, в необычном ретро-матче. 

«Сегодня принял участие в необычном ретро-матче. Мы перенеслись на 70 лет назад, на первый в истории СССР домашний спортивный праздник планетарного масштаба – Чемпионат мира по волейболу 1952 года. Играли в форме спортсменов того времени. Соперниками стала команда СМИ, победила дружба. Конечно, многие красноярцы ждали матчей ЧМ по волейболу FIVB 2022. Но не отчаиваемся! Спортивная жизнь в нашем любимом городе всегда будет бить ключом, вне зависимости от каких-либо причин!», – пишет мэр у себя в telegram-канале.

Мэр Красноярска Сергей Еремин зарубился в волейбол

Фото: t.me/eremin_krsk 

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