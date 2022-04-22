Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих

После нескольких лет перерыва Университет Решетнёва возродил некогда популярный в Красноярске баскетбольный турнир, посвященный памяти выдающегося земляка, дважды Героя соцтруда В.И. Долгих. Накануне, 21 апреля, состоялось торжественное открытие турнира, прошли полуфинальные игры.

Участниками церемонии открытия стали ветераны красноярского спорта, известные красноярские спортсмены, принесшие славу стране, такие как Александр Третьяков, один из самых знаменитых выпускников Университета Решетнёва, краевые спортивные руководители в лице нового красноярского министра спорта Д.В. Петровского. Большим подарком для всех любителей баскетбола стало и участие в спортивном празднике настоящей звезды отечественного и мирового баскетбола Сергея Тараканова.

- «Красноярск – это моя юность. Вчера шел по улице и поймал себя на мысли, что чуть ли не 50 лет назад я уехал из этого города. Как быстро время летит, и это грустно… Но как приятно видеть на улицах Красноярска молодежь, она ничем не отличается от московской молодежи – по повадкам, одежде, по наушникам в ушах. Я дружу с ассоциацией студенческого баскетбола, я их посол во многих соревнованиях, с удовольствием откликаюсь на такие предложения, продвигаю этот спорт. Мне кажется, это важно, когда студенты играют. У меня большой опыт наблюдения, как продвигают баскетбол за границей, в первую очередь, в Америке, где я сыграл около ста игр против лучших их университетов. Я видел, насколько это популярно в мире! Очень здорово, когда организовываются такие клубные игры, когда студенты болеют за своих, переживают, это очень эмоционально, я только приветствую турнир, организованный решетнёвцами!» - поделился Тараканов.

Инициатива проведения баскетбольного турнира неслучайно принадлежит Университету Решетнёва, успешно сотрудничающему с краевой федерацией баскетбола. На базе спорткомплекса университета на ул. Ленина, 80 было решено активизировать работу с талантливыми ребятами, которые интересуются баскетболом.

- «Мы хотим развивать баскетбол, - подчеркивает ректор Э.Ш. Акбулатов. - Баскетбол – это доступный для многих вид спорта, демократичный. В Красноярске есть школа баскетбола. Сегодня в городе открывают мемориальную доску В.В. Репите, тренеру, воспитавшему многих известных баскетболистов, того же С.Н. Тараканова, многих российских деятелей, среди которых В.П. Томенко, губернатор Алтайского края, А.В. Новак, министр энергетики РФ. Мы исходим из того, что, если здесь, в центре города, мы создадим площадку для проведения тренировок и регулярных соревнований, мы внесем свою лепту в популяризацию баскетбола. Кроме того, договорились с С.Н. Таракановым, что он поможет нам создать открытые площадки для уличного баскетбола, для стритбола, как сейчас говорят. Думаю, это будет интересно и для университета, и для города. Одна площадка будет на левом берегу рядом с университетским общежитием №5, другая площадка могла бы возникнуть около спортзала на ул. Юности, 18»

О популяризации и продвижении спорта в молодежной среде региона говорил на открытии турнира и министр спорта Красноярского края Д.В. Петровский. Он анонсировал мероприятие, адресованное красноярскому студенчеству.

- «Очень хорошо, что этот турнир проходит на базе университета. Студенческий спорт сейчас в приоритете в нашей современной реальности. Недавно вместе с представителями ассоциации студенческого баскетбола мы обсуждали рабочие планы для реализации в регионе. Очень много интересных проектов, а на подходе классный проект, даже не совсем про спорт, а из разряда «event» – событийное мероприятие с участием студентов. Следите за информацией», - заинтриговал аудиторию министр.

К баскетболу у красноярского главы минспорта особое отношение. В эту игру он играет со школы и уверяет, что его рост 186 см – это результат регулярных тренировок и бросковой техники баскетбольных баталий.

Всех игроков турнира, конечно, также отличает завидный рост и спортивная выправка. В соревнованиях принимают участие школьные и студенческие сборные – всего десять команд. Плюс еще одна уникальная команда, сформированная из олимпийцев.

- «Я сегодня в баскетбольной команде, как и наши парни, команда зимних видов спорта. В баскетбол мы играли, опыт есть, но как сегодня сыграем – посмотрим! Все может быть!» – смеется Никита Тртегубов, российский скелетонист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года, многократный призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион мира среди юниоров.

Игра олимпиоников со сборной красноярских студентов и открыла турнир. К восторгу болельщиков, поддерживающих в этой баталии, конечно же, своих собратьев по альма-матер, ни авторитет, ни профессиональная спортивная подготовка не помогли олимпийцам разобраться со студентами. Игра закончилась со счетом 36:27 в пользу студенческой сборной!

Финальные игры соревнований проходят сегодня, 22 апреля. В 18.40 праздник баскетбола завершится парадом закрытия и церемонией награждения победителей.

Об этом и многом другом узнайте в официальной группе университета ВК и на канале Telegram

#sibgu #ReshU #ReshetnevUniversity #МинобрнаукиРоссии

Ссылки по теме

Баскетболисты сборной Университета Решетнёва сыграют против сборной олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих