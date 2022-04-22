Пост главного тренера ФК «Енисей» занял Александр Алфёров

В футбольном клубе «Енисей» назначили нового главного тренера Александра Алферова.

О том, что главным тренером клуба стал Александр Алфёров, сообщили в telegram-канале ФК «Енисей». Напомним, что Алферов до этого работал на посту главного тренера красноярской команды с 2020 по 2021 год, а до нынешнего назначения работал в системе клуба. Специалист занимал должность руководителя отдела развития программы молодежного футбола.

Контракт Александра Алферова рассчитан до конца сезона 21/22.

Напомним, что 12 апреля было объявлено об уходе с поста главного тренера команды ФК «Енисей» Султана Тазабаева. Он договорился о прекращении сотрудничества и перешел на работу в ФК «Текстильщик» города Иваново.

Фото: t.me/FC_Enisey