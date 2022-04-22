22 апреля
Красноярск
погода +7 °C
75.0
 
€ 81.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пост главного тренера ФК «Енисей» занял Александр Алфёров

Главная Спорт
Красноярск
09:43 22 Апреля 2022
в красноярском крае, футбол, спорт, красноярск, тренер
версия для печати Ico_print

В футбольном клубе «Енисей» назначили нового главного тренера Александра Алферова. 

О том, что главным тренером клуба стал Александр Алфёров, сообщили в telegram-канале ФК «Енисей». Напомним, что Алферов до этого работал на посту главного тренера красноярской команды с 2020 по 2021 год, а до нынешнего назначения работал в системе клуба. Специалист занимал должность руководителя отдела развития программы молодежного футбола.

Контракт Александра Алферова рассчитан до конца сезона 21/22. 

Напомним, что 12 апреля было объявлено об уходе с поста главного тренера команды ФК «Енисей» Султана Тазабаева. Он договорился о прекращении сотрудничества и перешел на работу в ФК «Текстильщик» города Иваново.

Пост главного тренера ФК «Енисей» занял Александр Алфёров

 

Фото: t.me/FC_Enisey

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Красноярские Рыси» будут выступать в Молодежной хоккейной лиге

«Красноярские Рыси» будут выступать в Молодежной хоккейной лиге

22 Апреля 2022 г.
Утром 22 апреля хоккеисты возвращаются с трофеем в Красноярск
Новости Красноярска: Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал историческую победу «Енисея»

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал историческую победу «Енисея»

21 Апреля 2022 г.
«Енисей» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1
Новости Красноярска: Стали известны все полуфиналисты Кубка России по футболу

Стали известны все полуфиналисты Кубка России по футболу

21 Апреля 2022 г.
Жеребьёвка полуфиналов пройдет 21 апреля в 20:55 в прямом эфире «Матч ТВ»
Новости Красноярска: Красноярский ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

Красноярский ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

20 Апреля 2022 г.
Встреча завершилась со счётом 3:1
Новости Красноярска: Футбольный «Енисей» и «Енисейская Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве

Футбольный «Енисей» и «Енисейская Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве

20 Апреля 2022 г.
Стороны займутся популяризацией бренда «Енисейская Сибирь» и продвижением «Енисея»
Новости Красноярска: «Красноярские Рыси» второй год подряд берут Кубок Федерации

«Красноярские Рыси» второй год подряд берут Кубок Федерации

20 Апреля 2022 г.
На выезде они обыграли саратовский «Кристалл» со счетом 4:2
Новости компаний
22/04
Движение вверх! Баскетбольная сборная красноярских студентов разгромила сборную олимпийцев на турнире памяти В.И. Долгих
22/04
Шашлычная памятка от "Мясничего"
22/04
На Красноярском цементном заводе прошли весенние субботники
20/04
Какие новые фильмы-боевики актуальны в апреле 2022 года
15/04
Как выбрать надёжный электрический плиткорез
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

Красноярка втянула сына в воровство одежды из торгового центра

17 Апреля 2022 г.
Расследование уголовного дела уже завершено
Новости Красноярска: Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

Жительница Хакасии с 4 стадией рака родила ребёнка

18 Апреля 2022 г.
Сейчас пациентка получает курсы химиотерапии
Новости Красноярска: В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

В Красноярске выбран подрядчик для строительства дороги с Пашенного на Николаевский мост

18 Апреля 2022 г.
Работы нужно закончить до октября
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru