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«Красноярские Рыси» будут выступать в Молодежной хоккейной лиге

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Красноярск
08:22 22 Апреля 2022
в россии, хоккей, спорт, в красноярском крае, в красноярске
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Хоккейный клуб из Красноярска «Красноярские Рыси» переходит в более сильную лигу.

По информации telegram-канала «Борус», правление МХЛ приняло решение о переводе команды из ВХЛ.

Отметим, что ранее красноярский хоккейный клуб выступал в Первенстве Высшей хоккейной лиги. Следующий сезон спортсмены проведут в дивизионе «Восток» МХЛ и будут сражаться за титулы с молодежными составами клубов КХЛ.

Напомним, что пару дней назад команда из Красноярского края второй год подряд взяла Кубок Федерации. Утром 22 апреля хоккеисты возвращаются с трофеем в Красноярск, а уже на следующий день с 13:00 до 15:00 игроки и тренеры команды встретятся с болельщиками, чтобы подвести итоги триумфального сезона. Событие пройдет в «Арене.Север» по адресу ул. 9 мая, 74.

Фото: ХК «Красноярские Рыси»

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