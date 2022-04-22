«Красноярские Рыси» будут выступать в Молодежной хоккейной лиге

Хоккейный клуб из Красноярска «Красноярские Рыси» переходит в более сильную лигу.

По информации telegram-канала «Борус», правление МХЛ приняло решение о переводе команды из ВХЛ.

Отметим, что ранее красноярский хоккейный клуб выступал в Первенстве Высшей хоккейной лиги. Следующий сезон спортсмены проведут в дивизионе «Восток» МХЛ и будут сражаться за титулы с молодежными составами клубов КХЛ.

Напомним, что пару дней назад команда из Красноярского края второй год подряд взяла Кубок Федерации. Утром 22 апреля хоккеисты возвращаются с трофеем в Красноярск, а уже на следующий день с 13:00 до 15:00 игроки и тренеры команды встретятся с болельщиками, чтобы подвести итоги триумфального сезона. Событие пройдет в «Арене.Север» по адресу ул. 9 мая, 74.

Фото: ХК «Красноярские Рыси»