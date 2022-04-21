Министр спорта Красноярского края Денис Петровский прокомментировал историческую победу «Енисея»

20 апреля на стадионе Центральный прошёл матч 1/4 финала Кубка России по футболу, в котором «Енисей» обыграл казанский «Рубин» со счётом 3:1 и впервые за свою историю попал в полуфинал Кубка.

– Впечатления отличные, как от результата, так и от содержания игры. «Енисей» продемонстрировал великолепное качество футбола, особенно в борьбе с клубом Премьер-лиги вне зависимости от того, в какой сейчас форме находится «Рубин». Одно дело побеждать в Футбольной национальной лиге и совсем другое – обыгрывать команду РПЛ. Тем более в этом розыгрыше Кубка это уже вторая уверенная победа подряд над представителем элитного дивизиона. Ну и главное, это, конечно же, выход в полуфинал. Еще одно историческое событие в копилке футбольного клуба «Енисей» за последние 6 лет!», – говорит Денис Петровский.