Красноярский ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу над казанским «Рубином». Игра 1/4 финала прошла в столице региона и завершилась со счётом 3:1 в пользу енисейцев. Эта победа впервые открыла для краевого футбольного клуба путь в полуфинал Кубка России.

Среди победителей голы забили Андрей Окладников и Никита Глушков. У гостей «гол престижа» забил Герман Онугха.

Отметим, что действующим победитель турнира – московский «Локомотив». В финале прошлого розыгрыша москвичи взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

Фото: © vk.com/fcenisey