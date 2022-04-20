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Красноярский ФК «Енисей» впервые вышел в полуфинал Кубка России

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Красноярск
22:30 20 Апреля 2022
красноярск, футбол
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Красноярский футбольный клуб «Енисей» одержал победу над казанским «Рубином». Игра 1/4 финала прошла в столице региона и завершилась со счётом 3:1 в пользу енисейцев. Эта победа впервые открыла для краевого футбольного клуба путь в полуфинал Кубка России. 

Среди победителей голы забили Андрей Окладников и Никита Глушков. У гостей «гол престижа» забил Герман Онугха. 

Отметим, что действующим победитель турнира – московский «Локомотив». В финале прошлого розыгрыша москвичи взял верх над «Крыльями Советов» со счётом 3:1.

Фото: © vk.com/fcenisey

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