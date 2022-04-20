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Футбольный «Енисей» и «Енисейская Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве

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Красноярск
08:22 20 Апреля 2022
спорт, енисей, футбол, сибирь, красноярск, в красноярском крае
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Во вторник, 19 апреля, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Корпорацией развития «Енисейская Сибирь» и красноярским футбольным клубом «Енисей».

Об этом на своем telegram-канале сообщил директор футбольного клуба «Енисей» Алексей Ивахов.

«Сегодня, в преддверии матча с Рубином, произошло еще одно очень значимое событие, мы подписали соглашение с Енисейской Сибирью и теперь развитие  нашего клуба и развитие бренда Енисейская Сибирь будут тесно связаны друг с другом, у нас есть общие цели и планы», – пишет Алексей Ивахов на своём telegram-канале.

Футбольный «Енисей» и «Енисейская Сибирь» подписали соглашение о сотрудничестве

По информации клубной пресс-службы, в документе указано, что стороны займутся реализацией проектов, направленных на популяризацию территориального бренда «Енисейская Сибирь» и продвижении футбольного клуба «Енисей». Также будет проделана совместная работа в формировании положительного имиджа Красноярского края.

Фото: ФК «Енисей»

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