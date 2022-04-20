«Красноярские Рыси» второй год подряд берут Кубок Федерации

Во вторник, 19 апреля, «Красноярские Рыси» на выезде провели шестой матч финальной серии Кубка Федерации против саратовского «Кристалла».

На выезде они обыграли саратовский «Кристалл» со счетом 4:2, победив с аналогичным результатом в финальной серии, и завоевали трофей - Кубок Федерации.

В победном матче за команду из Красноярского края заброшенными шайбами отметились Юрий Кожухов (дважды), Илья Кожухов и Павел Синявский.

Таким образом Кубок, который недавно привезли в столицу Красноярского края, там и останется, ведь чемпион не изменился.

Фото: ХК «Красноярские Рыси»