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«Красноярские Рыси» второй год подряд берут Кубок Федерации

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Красноярск
07:55 20 Апреля 2022
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Во вторник, 19 апреля, «Красноярские Рыси» на выезде провели шестой матч финальной серии Кубка Федерации против саратовского «Кристалла».

На выезде они обыграли саратовский «Кристалл» со счетом 4:2, победив с аналогичным результатом в финальной серии, и завоевали трофей - Кубок Федерации.

В победном матче за команду из Красноярского края заброшенными шайбами отметились Юрий Кожухов (дважды), Илья Кожухов и Павел Синявский.

«Красноярские Рыси» второй год подряд берут Кубок Федерации

Таким образом Кубок, который недавно привезли в столицу Красноярского края, там и останется, ведь чемпион не изменился.

Фото: ХК «Красноярские Рыси»

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