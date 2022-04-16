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Футбольный клуб «Енисей» победил на домашней арене «Нефтехимик»

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Красноярск
18:29 16 Апреля 2022
общество, футболисты, футбол, спорт, в красноярском крае, в россии, в красноярске
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Футбольный «Енисей» в результате активных действий в атаке и надежной игре в обороне одержал сухую победу над ФК «Нефтехимик». 

Игра в рамках лиги ФНЛ проходила на домашней арене «Енисея» 16 апреля. Итоговый счет в матче 2:0. Результативными действия на красноярский клуб в субботний день отметились Никита Глушков и Анзор Саная, которые забили свои голы на 11-й и 69-й минуте.

Благодаря этой победе ФК «Енисей» заработал три очка и набрал 56 баллов в таблице ФНЛ. Следующая игра в календаре пройдет 20 апреля против казанского «Рубина» за выход в следующий тур Кубка России по футболу.

Фото: ФК «Енисей»

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