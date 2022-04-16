Футбольный клуб «Енисей» победил на домашней арене «Нефтехимик»

Футбольный «Енисей» в результате активных действий в атаке и надежной игре в обороне одержал сухую победу над ФК «Нефтехимик».

Игра в рамках лиги ФНЛ проходила на домашней арене «Енисея» 16 апреля. Итоговый счет в матче 2:0. Результативными действия на красноярский клуб в субботний день отметились Никита Глушков и Анзор Саная, которые забили свои голы на 11-й и 69-й минуте.

Благодаря этой победе ФК «Енисей» заработал три очка и набрал 56 баллов в таблице ФНЛ. Следующая игра в календаре пройдет 20 апреля против казанского «Рубина» за выход в следующий тур Кубка России по футболу.

Фото: ФК «Енисей»