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Центральный стадион Красноярска проверили на готовность принять игры Кубка России по футболу

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Красноярск
19:30 13 Апреля 2022
спорт, футбол, стадион, кубок, в россии, в красноярском крае, в красноярске
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13 апреля территорию стадиона Центральный в Красноярске осмотрели тренерский штаб команды и руководство ФК «Енисей» на готовность принять полуфинальный матч Кубка России по футболу. 

Центральный стадион Красноярска проверили на готовность принять игры Кубка России по футболу

Напомним, что красноярская команды должна сыграть на стадионе с казанским «Рубином». Матч запланирован на 20 апреля. Билеты поступят в продажу в скором времени.

«На прошлой неделе с поля был снят укрывной материал для кошения и подсеивания некоторых участков газона. Сейчас он размещен на поле снова и будет защищать траву до установления теплой погоды. На этой неделе запланированы также мероприятия по проверке работы КПП, турникетов, систем безопасности, билетной программы, уборке территории. Само поле практически готово. Трава насыщенная, красивая, зеленая. После большого зимнего перерыва с нетерпением ждем зрителей на нашем объекте», — отметил управляющий Центральным стадионом Игорь Скотников.

Центральный стадион Красноярска проверили на готовность принять игры Кубка России по футболу

Фото: Министерство спорта Красноярского края 

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