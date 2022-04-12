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Красноярский ФК «Енисей» остался без главного тренера

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Красноярск
21:35 12 Апреля 2022
футбол, в красноярском крае, в россии, спорт, тренер
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Бывший тренер команды из Красноярского края Султан Тазабаев назначен на должность главного тренера «Текстильщика».

Красноярский ФК «Енисей» остался без главного тренера



В весенней части сезона он проработал в «Енисее». Тренерский штаб красноярцев в марте стал лучшим в Олимп-ФНЛ по версии лиги.

Кто возглавит красноярскую футбольную команду пока неизвестно. В пресс-службе футбольного клуба из Красноярска прокомментировали уход тренера. 

«ФК «Енисей» и главный тренер команды Султан Тазабаев договорились о прекращении сотрудничества. Специалист переходит на работу в ФК «Текстильщик» г. Иваново. Мы благодарим Султана Хумидовича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», - пишет клубная пресса на странице в соцсетях.

Фото: ФНЛ 

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