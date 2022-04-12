Красноярский ФК «Енисей» остался без главного тренера

Бывший тренер команды из Красноярского края Султан Тазабаев назначен на должность главного тренера «Текстильщика».





В весенней части сезона он проработал в «Енисее». Тренерский штаб красноярцев в марте стал лучшим в Олимп-ФНЛ по версии лиги.



Кто возглавит красноярскую футбольную команду пока неизвестно. В пресс-службе футбольного клуба из Красноярска прокомментировали уход тренера.

«ФК «Енисей» и главный тренер команды Султан Тазабаев договорились о прекращении сотрудничества. Специалист переходит на работу в ФК «Текстильщик» г. Иваново. Мы благодарим Султана Хумидовича за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», - пишет клубная пресса на странице в соцсетях.

Фото: ФНЛ