Красноярский «Енисей» победил «Акрон» на домашней арене

Женский хоккейный клуб «Бирюса», который базируется в Красноярске выиграл матч в плей-офф у команды «Торнадо» в овертайме. Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу красноярок. Отметим, что это был второй матч в серии до двух побед. В первом хоккеистки «То...