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Красноярский «Енисей» победил «Акрон» на домашней арене

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Красноярск
20:35 10 Апреля 2022
спорт, футбол, в россии, в красноярском крае, в красноярске
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Футболисты «Енисея» 10 апреля на своем поле обыграли тольяттинский «Акрон» в 32-м туре ФНЛ.

Красноярцам удалось вырвать победу на последних минутах матча. Волевая победа стала возможна благодаря отличному удару Молтенинова на 90+1 минуте.

Игра завершилась со счетом 3:2. Голы за хозяев поля забили Валерий Кичин, Никита Глушков и Илья Молтенинов. У гостей из Тольятти отличились Максим Палиенко и Иван Рогач. Благодаря этой победе ФК «Енисей» набрал 53 очка и временно расположился на 4 позиции в таблице ФНЛ. 

Следующий матч «львы» играют 16 апреля на домашнем поле против «Нефтихимика».

Фото: ФК «Енисей»

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