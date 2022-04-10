Красноярский «Енисей» победил «Акрон» на домашней арене

Футболисты «Енисея» 10 апреля на своем поле обыграли тольяттинский «Акрон» в 32-м туре ФНЛ.
Красноярцам удалось вырвать победу на последних минутах матча. Волевая победа стала возможна благодаря отличному удару Молтенинова на 90+1 минуте.
Игра завершилась со счетом 3:2. Голы за хозяев поля забили Валерий Кичин, Никита Глушков и Илья Молтенинов. У гостей из Тольятти отличились Максим Палиенко и Иван Рогач. Благодаря этой победе ФК «Енисей» набрал 53 очка и временно расположился на 4 позиции в таблице ФНЛ.
Следующий матч «львы» играют 16 апреля на домашнем поле против «Нефтихимика».
Фото: ФК «Енисей»