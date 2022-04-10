Красноярские фристайлисты вернулись с Кубка страны с золотом и серебром в «биг-эйре»

Соревнования для профессиональных горнолыжников прошли на базе горного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области.

Красноярская фристайлистка Алина Брезгина победила в финале Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». Спортсменка из столицы Красноярского края набрала 139,75 очков, опередив соперницу из Башкортостана Снежану Прайс на 5,25 балла. В тройку лидеров попала Анна Иванова из Санкт-Петербурга. А другая красноярская фристайлистка Кира Родикова стала 6-ой.

Среди мужчин на соревнованиях хорошо выступил спортсмен краевой школы Артём Дулов. Он закончил заезд с результатом 158,25 балла и стал серебряным призером кубка. Первое место взял Дмитрий Мулендеев из Чувашии, а третьим на пьедестал поднялся – Максим Сенкевич из Санкт-Петербурга. Другие фристайлисты из Красноярска Тимофей Бралгин и Алексей Самусь взяли 5-е и 7-е места соответственно.

Фото: Министерство спорта Красноярского края