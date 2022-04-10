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Красноярские фристайлисты вернулись с Кубка страны с золотом и серебром в «биг-эйре»

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Красноярск
18:06 10 Апреля 2022
спорт, в россии, в красноярском крае, гора, фристайл
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Соревнования для профессиональных горнолыжников прошли на базе горного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области.

Красноярская фристайлистка Алина Брезгина победила в финале Кубка России по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». Спортсменка из столицы Красноярского края набрала 139,75 очков, опередив соперницу из Башкортостана Снежану Прайс на 5,25 балла. В тройку лидеров попала Анна Иванова из Санкт-Петербурга. А другая красноярская фристайлистка Кира Родикова стала 6-ой.

Красноярские фристайлисты вернулись с Кубка страны с золотом и серебром в «биг-эйре»

Среди мужчин на соревнованиях хорошо выступил спортсмен краевой школы Артём Дулов. Он закончил заезд с результатом 158,25 балла и стал серебряным призером кубка. Первое место взял Дмитрий Мулендеев из Чувашии, а третьим на пьедестал поднялся – Максим Сенкевич из Санкт-Петербурга. Другие фристайлисты из Красноярска Тимофей Бралгин и Алексей Самусь взяли 5-е и 7-е места соответственно.

Фото: Министерство спорта Красноярского края

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