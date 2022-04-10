Российские шорт-трекисты будут использовать экипировку из Омска

Вместо американской спортивной обуви российские шорт-трекисты будут использовать экипировку, которую делают в Омске.

Об этом накануне рассказал олимпийский чемпион по шорт-треку Семён Елистратов. Он заявил, что в новом сезоне будет использовать ботинки, сделанные в Омске. Данное решение Семён принял из-за проблем с доставкой.

«Мне должны были привезти американские ботинки, но, к сожалению, возникли проблемы с доставкой на почте. Думаю, в этом сезоне я буду пробовать ботинки российского производителя. Они есть, бегает один парень у нас на них, их делают в Омске», — цитирует Елистратова ТАСС.

Напомним, что с 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под их эгидой.

Фото: © РИА Новости / Нина Зотина