Женский хоккейный клуб из Красноярска впервые одержал победу в плей-офф

Женский хоккейный клуб «Бирюса», который базируется в Красноярске выиграл матч в плей-офф у команды «Торнадо» в овертайме.

Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу красноярок. Отметим, что это был второй матч в серии до двух побед. В первом хоккеистки «Торнадо» обыграли спортсменок из столицы Красноярского края со счетом 4:1. Победный матч «Бирюсы» посетил министр спорта Красноярского края Денис Петровский.

10 апреля в Красноярске на льду КК «Первомайский» пройдет третья решающая игра между командами. Победитель встречи пройдет в полуфинал Кубка ЖХЛ России.

Фото: ЖХК «Бирюса»