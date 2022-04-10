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Женский хоккейный клуб из Красноярска впервые одержал победу в плей-офф

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Красноярск
15:23 10 Апреля 2022
спорт, хоккей, в красноярском крае, в россии
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Женский хоккейный клуб «Бирюса», который базируется в Красноярске выиграл матч в плей-офф у команды «Торнадо» в овертайме. 

Итоговый счет встречи - 3:2 в пользу красноярок. Отметим, что это был второй матч в серии до двух побед. В первом хоккеистки «Торнадо» обыграли спортсменок из столицы Красноярского края со счетом 4:1. Победный матч «Бирюсы» посетил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. 

Женский хоккейный клуб из Красноярска впервые одержал победу в плей-офф

10 апреля в Красноярске на льду КК «Первомайский» пройдет третья решающая игра между командами. Победитель встречи пройдет в полуфинал Кубка ЖХЛ России.

Фото: ЖХК «Бирюса»

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