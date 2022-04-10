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Боец из Красноярского края проиграл в титульном бою американцу

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Красноярск
15:05 10 Апреля 2022
бойцы, в мире, в красноярском крае, в россии, спорт
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Российский боец родом из Сибири Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу и не смог вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе.

Бой Яна и Стерлинга проходил на протяжении пяти раундов. По итогам боя судьи раздельным решением признали сильнейшим американца ямайского происхождения. 

Отметим, что в первом бою в марте 2021 года Ян потерял неоспоримый титул после запрещенного удара коленом в голову. Его дисквалифицировали. 

«Я считаю, что выиграл. Меня обокрали. Мне нужен реванш», – сказал Ян после боя с американцем.

На момент боя-реванша Пётр Ян владел временным поясом UFC.

Фото: скриншот с трансляции Матч ТВ

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