Боец из Красноярского края проиграл в титульном бою американцу

Российский боец родом из Сибири Петр Ян проиграл американцу Алджамейну Стерлингу и не смог вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе.

Бой Яна и Стерлинга проходил на протяжении пяти раундов. По итогам боя судьи раздельным решением признали сильнейшим американца ямайского происхождения.

Отметим, что в первом бою в марте 2021 года Ян потерял неоспоримый титул после запрещенного удара коленом в голову. Его дисквалифицировали.

«Я считаю, что выиграл. Меня обокрали. Мне нужен реванш», – сказал Ян после боя с американцем.

На момент боя-реванша Пётр Ян владел временным поясом UFC.

Фото: скриншот с трансляции Матч ТВ