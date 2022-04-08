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Футбольный клуб «Енисей» проиграл на домашней арене лидеру турнирной таблицы

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Красноярск
19:05 8 Апреля 2022
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В среду, 6 апреля, в рамках 31-го тура Олимп-первенства ФНЛ прошел матч между футбольными командами «Енисей» и «Оренбург».

Футбольный клуб «Енисей» проиграл на домашней арене лидеру турнирной таблицы

Матч проходил на встречных курсах и любая команда могла вырвать победу и заполучить заветные 3 очка. В первом тайме быстрее оказались гости из Оренбурга и на 39-й минуте организовали при помощи Валерия Кичина автогол в ворота красноярцев. На перерыв хозяева поля уходили, проигрывая один мяч, но уже в начале второго тайма палочка-выручалочка нынешнего сезона «Енисея» Андрей Окладников забил гол на 49-й минуте. Надежда на победу и заработанные очки появилась в глазах местных болельщиков, но видимо удача была в этот день на стороне гостевой футбольной команды. Вновь отличился защитник «львов». На это раз Перейра неловким движением снес полузащитника «Оренбурга» и заработал пенальти в ворота Опарина. На 89-й минуте Миронов поразил ворота красноярцев с 11-метровой отметки и матч закончился со счетом 2:1 в пользу ФК «Оренбург».

Футбольный клуб «Енисей» проиграл на домашней арене лидеру турнирной таблицы

Из-за этого поражения «Енисей» опустился на 6 место в турнирной таблице с 50 очками в активе. Следующий матч ФК «Енисей» проведет на домашнем поле с ФК «Акрон» в это воскресенье - 10 апреля. 

Фото: ФК «Енисей»

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