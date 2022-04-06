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Спортсмены Богучанской ГЭС впервые выступили на краевом фестивале ГТО

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Красноярск
12:47 6 Апреля 2022
спорт, сотрудники, предприятие, гэс, гто, соревнования
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Команда Богучанской ГЭС представила Кежемский район на Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов Красноярского края. В соревнованиях принимали участие представители 34 организаций из 33 муниципальных образований. Команда энергетиков из города Кодинска набрала 2777 баллов и заняла 12 место.  

По правилам соревнований, в каждую команду входили 8 спортсменов (по четыре мужчины и женщины), представляющие разные возрастные группы. Команда Богучанской ГЭС была сформирована по итогам отборочного районного фестиваля ГТО, проведенного 27 марта. В программу соревнований входили упражнения на гибкость и пресс, отжимания, подтягивание на перекладине, упражнения с гирями, стрельба из пневматической винтовки. В отборочных соревнованиях энергетики выставили две команды, в них первое место заняла команда «Богучанская ГЭС-1», а второе - команда «Богучанская ГЭС-2», уступившая победителям 96 очков.

Благодаря такому результату энергетики получили право представлять Кежемский район на краевом уровне. В команду станции вошли первый заместитель генерального директора – главный инженер Денис Куценов, инженер службы технологических систем управления Владимир Гвоздь, специалист отдела реализации энергоресурсов Светлана Лось, инженер производственно-технической службы Любовь Шкедова, специалист планово-бюджетного отдела Дмитрий Бархатов, обходчик лаборатории гидротехнических сооружений Вероника Рудченко, специалист группы специальных программ Ольга Шафикова и электрослесарь электроцеха Игорь Константинов. 

Спортсмены Богучанской ГЭС впервые выступили на краевом фестивале ГТО

Программу краевого фестиваля дополнили бег (для мужчин 3 км, для женщин 2 км) и плавание на 50 м. Несмотря на сложные погодные условия - участники фестиваля пробегали свои дистанции на открытом стадионе, спортсмены Богучанской ГЭС достойно представили трудовой коллектив и Кежемский район. Участники команды выполнили большинство нормативов в своих возрастных группах и подали хороший пример активной спортивной работы.

Спортсмены Богучанской ГЭС впервые выступили на краевом фестивале ГТО

С начала 2022 года после ослабления и снятия коронавирусных ограничений спортсмены Богучанской ГЭС принимали участие во всех спортивных соревнованиях, организованных Управлением по культуре, спорту, туризму и молодёжной политике Кежемского района, администрацией города Кодинска и городскими спортклубами. В марте в коллекцию наград, завоеванных энергетиками, после долгого перерыва вернулся кубок открытого первенства Кежемского района по волейболу среди женских команд.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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