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Баскетболистки из Красноярска на выезде обыграли «Спартак»

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Красноярск
09:21 31 Января 2022
спорт, красноярск, баскетбол, в россии, в красноярском крае
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30 января на выездном матче БК «Енисей» победил ногинский «Спартак». С начала матча красноярские баскетболистки контролировали матч и постепенно шли к победе с разгромным счетом. «Спартаковцы» старались найти свою игру, но «Енисей» в этот вечер был сильнее. Итоговый счет в матче - 40:90 (11:17, 9:29, 6:22, 14:22). Лучшим игроком в составе красноярской команды стала бельгийка Джули Ванлу. Она наиграла на 25 очков, 4 передачи, 2 подбора и 1 перехват.

Баскетболистки из Красноярска на выезде обыграли «Спартак»

В данный момент «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по баскетболу, а вот «Спартак» расположился на последней строчке. 21 февраля красноярки примут «Надежду» из Оренбурга на домашнем стадионе.

Фото: пресс-служба БК «Енисей»

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