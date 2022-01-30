В Красноярске подходят к концу соревнования Гран-при «Иван Ярыгин»

В Красноярске завершается традиционный международный борцовский турнир Гран-при «Иван Ярыгин». В последний день соревнований три комплекта наград уже разыграли женщины.

По данным сайта Wrestrus.ru, два «золота» из трех 30 января достались российским спортсменкам. В весовой категории до 68 кг победила красноярка Ханум Велиева, а до 72 кг – Ксения Буракова. В категории до 76 кг золотая медаль отправится в Казахстан вместе с Эльмирой Сыздыковой.

По данным сайта министерства спорта Красноярского края, 30 января должны состояться финалы у мужчин в весе 74, 86, 92 и 97 кг.

Как сообщили в правительстве Красноярского края, в этом году на Гран-при «Иван Ярыгин» приехали спортсмены из 11 государств от США до Монголии. По итогам турнира должен стать известен состав сборной РФ на чемпионате Европы 2022 года. Он запланирован на апрель в Будапеште.

Фото: © министерство спорта Красноярского края