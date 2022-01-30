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Волейболистки красноярского «Енисея» победили в первом матче с новым тренером

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Красноярск
11:20 30 Января 2022
волейбол, лига, матч, енисей, тренер
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболистки красноярского «Енисея» одержали победу в очередном матче российской Суперлиги. Игра в Красноярске против краснодарского «Динамо» продлилась пять сетов.

Первые два остались за гостями. Но затем «Енисей» смог переломить игру, выиграв три партии подряд. Тай-брейк завершила доигровщик Мария Фролова эйсом от троса. Итоговый счет – 3:2 (18:25, 21:25, 25:21, 25:23, 15:11). Матч стал первым для Александра Перепелкина в качестве главного тренера «Енисея».

«Я с огромным уважением отношусь к Сергею Ивановичу Голотову, как к тренеру. Его работа сегодня проявилась здесь на площадке. Я только присоединился к команде и естественно за один день ничего не сделаешь», - сказал Александр Перепелкин (цитата по сайту «Енисея»).

О расторжении контракта с Сергеем Голотовым по соглашению сторон пресс-служба «Енисея» сообщила 29 января. Александр Перепелкин ранее тренировал «Тулицу» из Тульской области.

«Енисей» идет на 10-м месте в турнирной таблице Суперлиги.

Фото: © волейбольный клуб «Енисей»

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