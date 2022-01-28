Тренер Александр Жулин рассказал, как в Красноярске проходит подготовка фигуристов к Олимпиаде

В Красноярске продолжается Предолимпийский этап подготовки сборных команд России по фигурному катанию на коньках и сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». Фигуристы тренируются в ледовом дворце «Кристалл арена» ежедневно.

В числе спортсменов, которые тренируются в Красноярске, победители чемпионата Европы по фигурному катанию на коньках-2022 – последнего крупного турнира для фигуристов перед выступлением на Олимпийских играх – Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Тренер сборной Александр Жулин, тренирующий действующих чемпионов мира и Европы Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, поблагодарил правительство Красноярского края за условия, предоставленные для подготовки спортсменов.

— Лёд, медицинский центр, питание — всё на достойнейшем уровне. «Кристалл арена» — прекрасный спортивный объект. Антиковидные меры соблюдаются в полном объёме. Лучше условий просто не может быть, — подчеркнул Александр Жулин.

Отметим, соревнования по фигурному катанию на коньках на Олимпийских играх в Китае пройдут с 4 по 20 февраля. По словам Сергея Кононыхина, вице-президента Федерации фигурного катания на коньках России, у российской сборной сильный состав во всех дисциплинах.

— Фигурное катание на коньках вышло на такой уровень зрительского интереса, что спортсмены ощущают тепло и поддержку, которые передаются им от болельщиков. Безусловно, это должно стать импульсом для удачного выступления на олимпийской арене. Надеемся на хорошие результаты в Пекине. Условия, созданные в Красноярске, помогут спортсменам раскрыть свой талант в полной мере, — отметил Сергей Кононыхин.

Предолимпийский этап подготовки в Красноярске также проводят спортсмены российской сборной по сноуборд-кроссу, для этих целей выбран кластер «Сопка» Сибирского федерального университета.