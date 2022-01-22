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Порноактриса из Омска устроила фотосессию, чтобы поддержать хоккейный клуб «Авангард»

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Красноярск
20:30 22 Января 2022
фотография, омск, хоккей
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Порноактриса и уроженка Омска Юлия Романова, больше известная как Ева Элфи, устроила фотосессию в поддержку хоккейного клуба «Авангард».

«У меня есть традиция: каждые новогодние каникулы я провожу в моем родном городе в Сибири. Омск известен благодаря нескольким вещам: сгущенке, мне и хоккейному клубу "Авангард"», – написала она в своем инстаграме.

Девушка снялась в именной джерси с номером «27», которую ей прислал официальный производитель продукции клуба бренд «Atributika&Club», на фоне хоккейных ворот и омского музыкального театра. Ева заявила, что будет болеть за «Авангард» во время плей-офф.

В пресс-службе клуба Континентальной хоккейной лиги отметили, что подобная акция говорит о популярности бренда «Авангарда». Известный комментатор Дмитрий Губерниев тоже не оставил без внимания новость о фотосессии:

«Мне сложно рекомендовать пресс-службе омского клуба смотреть порно. Но, как мы говорили в институтские годы, порно, да задорно. Поэтому, может быть, и стоит ознакомиться. Я, честно говоря, не буду. Я вырос на фильмах Лизы Энн»

Фото: © instagram.com/p/CY_42-rKmXu/

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