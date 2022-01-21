Стало известно, кто войдёт в состав Российской сборной по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине

Стал известен состав российской сборной по фигурному катанию на коньках, которая выступит на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине с 4 по 20 февраля.

В мужском одиночном катании на лёд выйдут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в женском выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, что подготовка спортсменов проходит в ледовом дворце «Кристалл арена», где в сентябре 2021 года прошёл этап ISU Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири