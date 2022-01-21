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Стало известно, кто войдёт в состав Российской сборной по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине

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Красноярск
13:20 21 Января 2022
красноярск, олимпиада
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Стал известен состав российской сборной по фигурному катанию на коньках, которая выступит на зимних Олимпийских играх 2022 в Пекине с 4 по 20 февраля.

  • В мужском одиночном катании на лёд выйдут Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда, в женском выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова.
  • В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
  • В парном катании Россию представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Напомним, что подготовка спортсменов проходит в ледовом дворце «Кристалл арена», где в сентябре 2021 года прошёл этап ISU Гран-при по фигурному катанию среди юниоров. 

Фото: Корпорация развития Енисейской Сибири

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