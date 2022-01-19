9 красноярцев отправятся на Олимпиаду-2022 вместе с российской сборной

Еще 9 красноярцев из разряда кандидатов официально перешли в члены сборной ОКР, что поедет на Олимпиаду-2022.

В бобслее Красноярский края представят Максим Андриянов и чемпионка Европы Надежда Сергеева и призеры чемпионата Европы Михаил Мордасов и Павел Травкин.

В скелетоне – олимпийский чемпион-2014 Александр Третьяков, серебряный призер ОИ-2018 Никита Трегубов и Юлия Канакина. Кроме того, запасным назван обладатель Кубка Европы-2022 Евгений Рукосуев.

В сноуборде Красноярск представит действующий чемпион мира Дмитрий Логинов, а в конькобежном спорте – Виктор Муштаков.

Ранее в олимпийскую команду вошли красноярские саночники Александр Денисьев и Владислав Антонов.

Фото: © instagram.com/olympic_krsk