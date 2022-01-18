Экипаж красноярского бобслеиста Алексея Стульнева стал обладателем Кубка Европы

Бобслеист из Красноярска Алексей Стульнев занял первое место в общем зачете Кубка Европы по бобслею. Российский экипаж занял четвертое место на последнем этапе соревнований в немецком городе Винтерберге. Благодаря этому команда набрал 906 очков, став победителями в соревнованиях четверок.



На втором месте четверка из Германии во главе с Рихардом Эльснером (722 очка), третье заняла команда Седрика Фолладора (712) из Швейцарии.