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Экипаж красноярского бобслеиста Алексея Стульнева стал лучшим на Кубке Европы среди четверок

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Красноярск
08:29 17 Января 2022
красноярск, спорт, в мире, в красноярском крае
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В немецком Винтерберге проходил накануне последний этап соревнований, на котором российская команда заняла четвертое место.

Благодаря успешном выступлению экипажу под руководством красноярца Алексея Стульнева удалось набрать 906 очков и стать победителем Кубка Европы. Второе место заняла четверка из Германии во главе с Рихардом Эльснером с результатом в 722 очка, третьи пришли - швейцарская команда Седрика Фолладора с 712 баллами.

Экипаж красноярского бобслеиста Алексея Стульнева стал лучшим на Кубке Европы среди четверок

Отметим, что пятое место в общем зачете состязаний также занял экипаж из России под управлением Вячеслава Попова. У пятой четверки в зачете 498 баллов.

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