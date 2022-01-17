Экипаж красноярского бобслеиста Алексея Стульнева стал лучшим на Кубке Европы среди четверок

В немецком Винтерберге проходил накануне последний этап соревнований, на котором российская команда заняла четвертое место.



Благодаря успешном выступлению экипажу под руководством красноярца Алексея Стульнева удалось набрать 906 очков и стать победителем Кубка Европы. Второе место заняла четверка из Германии во главе с Рихардом Эльснером с результатом в 722 очка, третьи пришли - швейцарская команда Седрика Фолладора с 712 баллами.

Отметим, что пятое место в общем зачете состязаний также занял экипаж из России под управлением Вячеслава Попова. У пятой четверки в зачете 498 баллов.