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Представитель Красноярского края выиграл этап Кубка мира по сноуборду в Швейцарии

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Красноярск
12:40 10 Января 2022
спорт, сноуборд, красноярск
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Красноярец и трехкратный чемпион мира Дмитрий Логинов выиграл этап Кубка мира в дисциплине параллельный гигантский слалом. 

Соревнования проходили в Швейцарском городе Скуоле. В финальном заезде представитель Красноярского края обошёл двукратного призера ЧМ немца Штефана Баумайстера.

Сейчас Логинов занимает третье место в общем зачете (232 балла), уступая только серебряному призеру Олимпиады-2018 Ли Сан Хо (Корея) и все тому же Баумайстеру (274).

Следующие этапы пройдут 11-12 и 14-15 января в австрийских городах Бад-Гастайн и Зимонхеэ. Отметим, что параллельный гигантский слалом – это олимпийская дисциплина.

Фото: © kraysport.ru/

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