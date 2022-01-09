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Волейболистки «Енисея» уступили «Уралочке-НТМК» в пяти партиях

Главная Спорт
Красноярск
13:17 9 Января 2022
площадка, матч, волейбол, лига, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейболистки «Енисея» в упорной борьбе уступили «Уралочке-НТМК» из Свердловской области, которую тренирует Михаил Карполь. Матч российской женской Суперлиги прошел в Красноярске.

Первые два сета остались за хозяйками площадки с одинаковым счетом 25:21. Но затем уральским волейболисткам удалось переломить ситуацию. Итоговый счет - 2:3 (25:21, 25:21, 22:25, 8:25, 12:15).

«Считаю, что «Енисей» первые две партии вообще шикарно играл. У нас получилось переломить третью партию и забрать себе. В четвертой мы, наконец, начали играть в свой волейбол», - отметил после игры Михаил Карполь (цитата по сайту «Енисея»).

В составе красноярской команды больше всех очков – по 18 – набрали доигровщицы Мария Фролова и Татьяна Костина.

«Енисей» идет 11-м в турнирной таблице Суперлиги с 13 очками. Столько же у расположившейся на 10-м месте «Минчанки», с которой красноярским волейболисткам играть дома 15 января.

Фото: © волейбольный клуб «Енисей»

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