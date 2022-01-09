Красноярский этап Кубка мира по сноуборду принес «золото» Германии и Англии

Сегодня, 9 января, в Красноярске завершится этап Кубка мира FIS по сноуборду. Соревнования проходят в кластере «Сопка».

Первые комплекты наград в дисциплине «сноуборд-кросс» были разыграны накануне. В соревнованиях в личном зачете среди мужчин и женщин российские спортсмены остались без медалей.

По данным министерства спорта Красноярского края, из 32 мужчин лучшим на трассе был немец Мартин Нерль. В тройке призеров оказались также Мерлин Сурже из Франции и австриец Юлиана Люфтнер.

У женщин (всего на старт вышли 16 сноубордисток) победу одержала Шарлотта Бэнкс из Великобритании. Она опередила француженку Хлою Треспеш и Линдси Джекобеллис из США.

Как отмечает сайт FIS, это вторая победа Шарлотты Бэнкс в этом сезоне. Она набрала 309 очков и является лидером Кубка мира.

Фото: © правительство Красноярского края