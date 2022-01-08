Красноярец Александр Третьяков стал третьим на этапе Кубка мира в Германии

Воспитанник красноярской спортивной школы Александр Третьяков стал третьим на этапе Кубка мира по скелетону в немецком Винтерберге.

Третьяков показал результат 56,41 секунды и взял бронзу. А победу одержал латвиец Мартинс Дукурс (56,36), который забрал золото, серебро оказалось в руках у немца Акселя Юнга (56,37).

Другие россияне Владислав Семенов и Никита Трегубов поделили между собой седьмое место при результате 56,62 секунды.

Отметим, что это 22-я победа Александра Третьякова на этапах Кубка мира и вторая – в сезоне-2021/22.

Фото: Министерство спорта Красноярского края