На открытии этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске устроили огненное мотошоу

В столице Красноярского края 7 января стартовали этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс».

В один день на территории кластера «Сопка» прошли квалификационные заезды, а также торжественная церемония открытия состязаний. Участников и гостей соревнований от имени губернатора Красноярского края Александра Усса поприветствовал зампред правительства Красноярского края Сергей Козупица.

«Чуть менее 3 лет назад этот замечательный спортивный комплекс принял соревнования в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 2 года назад на территории комплекса состоялись этапы Кубка мира по фристайлу, а в марте 2021 года – Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Впервые в истории этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу проводятся за Уралом. В состязаниях принимают участие спортсмены из 16 стран, будет разыграно 4 комплекта медалей. Мы благодарим Международную федерацию лыжного спорта за выбор Красноярска в качестве площадки для проведения таких значимых стартов. Мы желаем участникам борьбы и достойных побед, а зрителям – отличного настроения», - сказал Сергей Козупица на церемонии.

В финале церемонии открытия первая российская команда по мотофристайлу FERZ устроила экстремальное шоу для зрителей. Отметим, что экстремалы установили рекорд России по самой продолжительной непрерывной серии трюков.

Сегодня, 8 января, на этапах Кубка мира по сноуборду в Красноярске разыграют первые комплекты медалей среди спортсменов, прошедших квалификацию.

Фото: Kraysport24