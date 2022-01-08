8 января
Красноярск
погода -20 °C
74.29
 
€ 84.07
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На открытии этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске устроили огненное мотошоу

Главная Спорт
Красноярск
11:20 8 Января 2022
сноуборд, в мире, общество, в красноярском крае, в россии, красноярск, спорт
версия для печати Ico_print

В столице Красноярского края 7 января стартовали этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс». 

В один день на территории кластера «Сопка» прошли квалификационные заезды, а также торжественная церемония открытия состязаний. Участников и гостей соревнований от имени губернатора Красноярского края Александра Усса поприветствовал зампред правительства Красноярского края Сергей Козупица.

На открытии этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске устроили огненное мотошоу

«Чуть менее 3 лет назад этот замечательный спортивный комплекс принял соревнования в рамках XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. 2 года назад на территории комплекса состоялись этапы Кубка мира по фристайлу, а в марте 2021 года – Первенство мира по фристайлу и сноуборду. Впервые в истории этапы Кубка мира по сноуборд-кроссу проводятся за Уралом. В состязаниях принимают участие спортсмены из 16 стран, будет разыграно 4 комплекта медалей. Мы благодарим Международную федерацию лыжного спорта за выбор Красноярска в качестве площадки для проведения таких значимых стартов. Мы желаем участникам борьбы и достойных побед, а зрителям – отличного настроения», - сказал Сергей Козупица на церемонии. 

В финале церемонии открытия первая российская команда по мотофристайлу FERZ устроила экстремальное шоу для зрителей. Отметим, что экстремалы установили рекорд России по самой продолжительной непрерывной серии трюков.

На открытии этапов Кубка мира по сноуборду в Красноярске устроили огненное мотошоу

Сегодня, 8 января, на этапах Кубка мира по сноуборду в Красноярске разыграют первые комплекты медалей среди спортсменов, прошедших квалификацию. 

Фото: Kraysport24

 

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские хоккеисты просят болельщиков поддержать их в благотворительной акции

Красноярские хоккеисты просят болельщиков поддержать их в благотворительной акции

5 Января 2022 г.
Организаторы акции также попросили упаковать игрушки в пакет
Новости Красноярска: 4 января в Красноярск прилетят сборные Испании и Италии для участия в этапах Кубка мира по сноуборду

4 января в Красноярск прилетят сборные Испании и Италии для участия в этапах Кубка мира по сноуборду

3 Января 2022 г.
Соревнования «сноуборд-кросс» пройдут в Красноярске впервые
Новости Красноярска: Хоккейный «Сокол» укрепился опытным защитником

Хоккейный «Сокол» укрепился опытным защитником

31 Декабря 2021 г.
Ряды красноярской команды пополнил Илья Давыдов
Новости Красноярска: Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

25 Декабря 2021 г.
Из-за этого поражения ХК «Енисей» оказался на пятом месте в турнирной таблице
Новости Красноярска: Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

25 Декабря 2021 г.
Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года
Новости Красноярска: Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края

Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края

22 Декабря 2021 г.
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 50 регионов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: 5 января в Красноярске ограничат движение транспорта на участке ул. Ленина

5 января в Красноярске ограничат движение транспорта на участке ул. Ленина

4 Января 2022 г.
Временно будут закрыты две полосы движения
Новости Красноярска: В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

В Красноярском крае от коронавируса за сутки умерли 36 человек

4 Января 2022 г.
Под медицинским наблюдением находятся 1 397 жителей
Новости Красноярска: Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

Красноярец оставил на улице своего трёхлетнего сына

4 Января 2022 г.
Мужчину могут привлечь к административной ответственности
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru