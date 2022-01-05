Красноярские хоккеисты просят болельщиков поддержать их в благотворительной акции

В пятницу, 7 января, состоится домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом между командами «Енисей» из Красноярска и «Старт» из Нижнего Новгорода.

Перед этой игрой хоккеисты красноярской команды в соцсетях обратились к болельщикам с просьбой взять на матч мягкие игрушки и по команде ведущего устроить «игрушкопад» на домашней арене. Акцию планируют провести после окончания матча. Все игрушки передадут маленьким детям, которые нуждаются в заботе.

Организаторы акции также попросили упаковать игрушки в пакет. Отметим, что инициатором данного события ещё в 2019 году стал звезда НХЛ Александр Сёмин. Тогда он предложил «Енисею» перенять эту акцию у хоккеистов с шайбой. «Игрушкопад» в итоге стал ежегодной рождественской акцией красноярской команды.

Фото: ХК «Енисей»