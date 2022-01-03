Завтра, 4 января, в Красноярск прилетят сборные Испании и Италии для участия в этапах Кубка мира по сноуборду. Как сообщается на сайте правительства, в составе испанской сборной в Красноярске выступят Лукас Эгибар, Регино Эрнандес, и один из самых молодых участников этапов Кубка мира в Красноярске Альваро Ромеро.

Среди спортсменов итальянской сборной в соревнованиях примет участие Микела Мойоли, олимпийская чемпионка 2018 года, фаворитка нынешнего сезона.

Напомним, этапы Кубка мира FIS по сноуборду в дисциплине «сноуборд-кросс» пройдут в Красноярске впервые. Они станут отборочными на Олимпийские игры-2022. Соревнования пройдут в личном зачёте среди женщин и мужчин.Будет разыграно 4 комплекта медалей. 7 января пройдут квалификационные заезды, а 8 и 9 января - финалы.

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков