Хоккейный «Сокол» укрепился опытным защитником

Красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), укрепил защиту. Клуб подписал контракт с 32-летним воспитанником ярославского хоккея Ильей Давыдовым.

Согласно сообщению «Сокола», первую часть сезона 2021/2022 Илья Давыдов провел в орском «Южном Урале». Всего в КХЛ он сыграл 300 матчей, набрав более 60 очков.

Но у защитника есть и богатый опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за екатеринбургский «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» и подмосковный «Витязь».

2021 год «Сокол» завершил на 11-м месте. У него 49 очков. Всего на одно меньше, чем у «Лады» и «Ростова».

Фото: © хоккейный клуб «Сокол»