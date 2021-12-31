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Хоккейный «Сокол» укрепился опытным защитником

Главная Спорт
Красноярск
13:39 31 Декабря 2021
место, игрок, хоккей, сокол, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол», выступающий в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), укрепил защиту. Клуб подписал контракт с 32-летним воспитанником ярославского хоккея Ильей Давыдовым.

Согласно сообщению «Сокола», первую часть сезона 2021/2022 Илья Давыдов провел в орском «Южном Урале». Всего в КХЛ он сыграл 300 матчей, набрав более 60 очков.

Но у защитника есть и богатый опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге. Он играл за екатеринбургский «Автомобилист», нижегородское «Торпедо», владивостокский «Адмирал», челябинский «Трактор» и подмосковный «Витязь».

2021 год «Сокол» завершил на 11-м месте. У него 49 очков. Всего на одно меньше, чем у «Лады» и «Ростова».  

Фото: © хоккейный клуб «Сокол»

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