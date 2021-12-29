29 декабря
Красноярск
погода -9 °C
73.5
 
€ 83.22
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Главная Спорт
Красноярск
08:49 29 Декабря 2021
в красноярском крае, спорт, красноярск, в россии, общество, регби
версия для печати Ico_print

В судьбе каждого спортсмена настаёт время, когда ему приходится делать выбор и решать, что с ним будет после окончания спортивной карьеры, кем он станет и какой путь для себя выберет.

Юрий Кушнарев - бывший капитан регбийного клуба «Красный Яр», а ныне тренер регбийной команды ЦСКА, рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru о своем переходе на тренерскую должность, завершении карьеры и факторах, повлиявших на неудачный сезон «Красного Яра».

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Юрий, расскажите, как вы попали в регби и чем занимаетесь сейчас?

-  Сейчас я действующий тренер, а в регби играю с 10-ти лет. Пришел в этот спорт по стопам своего брата. Начинал в подмосковном Монино. Мой отец тоже регбист, он играл за сборную Советского Союза. У нас, в общем, династия спортсменов-регбистов. Школу подготовки проходил в «ВВА-Подмосковье». Начал играть за профессиональную команду, позже попал в национальную сборную, сменил несколько клубов, последний – «Красный Яр».

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Сколько всего клубов было в вашей карьере?

- «ВВА-Подмосковье», «Краснодар», «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Получается, что я сменилв качестве игрока четыре клуба.

Почему именно сейчас решили завершить игровую карьеру?

- Возраст. Я, конечно, мог ещё играть, потому что в отличной форме физической и душевной, но когда тебе уже за 30…  ты каждый день думаешь: «А что будет дальше?». Мне поступило предложение. Взвесив все "за" и "против", подумал, что это отличный шанс для перехода: когда тебя просят и дают предложение, а не когда ты потом ищешь то самое и пытаешься навязываться. Момент был очень удачный.

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

В «Красном Яре» вы попробовали тренировать. Вам понравилось?

- Понравилось. Я в принципе всегда чувствовал в себе потенциал тренерский. Много общался с тренерами, которые работали с нами в сборной – и с иностранцами, и с русскими. Поэтому взялся за этот вызов, помог «Яру» и Игорю Николайчуку в тот непростой момент. Никакого дискомфорта при этом не испытывал. Мне было приятно работать и комфортно.

Не возникало ли желания дальше работать в «Красном Яре». И поступало ли такое предложение?

- Было желание работать, и предложение было. С Сергеем Ивановичем мы сидели и обсуждали этот момент. Если бы в тот момент меня не пригласили в ЦСКА, скорее всего, я остался бы в Красноярске игроком, а дальше и тренером играющим. После ушел бы совсем на тренерскую работу. Сработал фактор территориальный и географический. Я сам из Москвы, хотелось, в какой-то момент вернутся уже в столицу. Решение принимал вместе с родными, обсудили все на семейном совете. Я не был загнан в какое-то положение при выборе, на меня никто не давил. У ЦСКА хорошее будущее, а «Красный Яр» - большой клуб с большим именем, здесь я с удовольствием бы работал, но это жизнь.

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Какие тренеры оказали на вас влияние? Чей опыт вам пригодился?

- Я не думаю, что на меня повлиял именно тренер. Сама индустрия, вид спорта направил меня. Я всю жизнь занимаюсь регби. Был молодым игроком, потом стал лидером. Позже – стал коренным и старшим товарищем для многих, а это следующая ступень, к которой привел меня спорт. Есть, конечно, тренеры, которые имеют вес в мировом значении для многих команд. Интересно работать и наблюдать за тем, как работают специалисты с разным подходом. От каждого ты чему-то учишься. Я очень молодой тренер, так что у меня всё впереди. От каждого я постараюсь взять самое лучшее. Оставил свой след последний тренер, с которым долго работал - Лин Джонсон, Александр Первухин огромный вклад в меня сделал, как в игрока. Сан Саныч Алексеенко – один из первых моих детских тренеров, Николай Неруш - мой первый профессиональный тренер. Можно перечислять долго. От каждого ты берешь понемногу.

Сезон для «Красного Яра» складывался неудачно, много изменений в составе плюс травмы Дорофеева, Федотко. Что не получалось?

- Я думаю, что мы с самого начала немного паниковали, после неудачного старта старый тренерский штаб оказывал давление на игроков, и, возможно, это сказалось. Да и лига стала сильнее, конкурентность выросла, и это не означало, что «Красный Яр» должен всегда побеждать каждую команду. И не только в отношении «Яра» происходили сюрпризы и неожиданные проигрыши. Комплексные проблемы присутствовали, а валить на одного все проблемы в команде не стоит. Есть несколько факторов, которые могли повлиять.

Однако осенью «Яр» закончил серией побед, в том числе победили «ВВА-Подмосковье» в Монино и «Стрелу» в Казани. Что изменилось?

- Мы стали более спокойными, мы изменили наш тренировочный план вместе с Игорем Николайчуком и Валерием Цнобиладзе. Вместе сели и посмотрели на моменты, где мы ошибались, приняли более простую модель игры. Эмоционально ребята расслабились и смогли показать свой потенциал.

У вас было по большому счету три клуба в карьере регбиста — монинский и два красноярских. Не жалеете, что не попробовали силы за рубежом?

- Клуба было четыре, ещё ведь был «Краснодар». Жалею, честно жалею. Я не сказал бы, что не пробовал. Всегда старался попасть заграницу, но дело заканчивалось на уровне разговоров. Были агенты, которые постоянно брали какую-то информацию, просили видео с нарезками лучших моментов и так далее. Но обратной связи не поступать. Были предложения от маленьких клубов, но они были не в приоритете, может, стоило начать с чего-то меньшего и расти, но не получилось.

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Расскажите о старте в ЦСКА?

- ЦСКА молодой клуб, который существует лет пять и второй сезон проводит в профессиональной лиге. У команды есть потенциал, а у руководства клуба – большие планы на развитие инфраструктуры. Команда будет прибавлять от сезона к сезону, становиться всё более профессиональной. В декабре команда уже приступила к тренировочному режиму.

С Красноярска будете кого-то приглашать в ЦСКА?

- Мы пытаемся выстроить такую культуру и стратегию в клубе без перетягивания канатов и переманивания игроков у кого-то, перебивания зарплатными ведомостями. Хотим создать клуб, в который бы люди хотели сами приходить и играть. Политика нашего клуба такая.

Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

Что скажите своим болельщикам?

- Хотелось бы поблагодарить за это сложное ковидное время. Многие не перестают интересоваться регби, приходят на стадион, несмотря на запреты и ограничения. Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Когда они на трибунах – заряд энергии, драйв и шум с заводит игроков. Спасибо им за это и желаю, чтобы все дождались нового сезона. Любить регби, интересоваться им. Мы сделаем всё, чтобы этот вид спорта стал более популярным в России.

Фото: ©instagram.com/yuriy.kushnarev

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

25 Декабря 2021 г.
Из-за этого поражения ХК «Енисей» оказался на пятом месте в турнирной таблице
Новости Красноярска: Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

25 Декабря 2021 г.
Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года
Новости Красноярска: Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края

Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края

22 Декабря 2021 г.
Участие в соревнованиях приняли спортсмены из 50 регионов
Новости Красноярска: Красноярского хоккейного менеджера наградили Третьяк и Ротенберги

Красноярского хоккейного менеджера наградили Третьяк и Ротенберги

22 Декабря 2021 г.
Сергей Рабцун получил диплом от ФХР
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» дома обыграл белорусский - «Цмоки-Минск»

Баскетбольный «Енисей» дома обыграл белорусский - «Цмоки-Минск»

19 Декабря 2021 г.
В составе «Енисея» самым результативным игроком стал защитник Каспер Уэйр
Новости Красноярска: Красноярка Юлия Канакина завоевала бронзу в скелетоне на Кубке мира в Германии

Красноярка Юлия Канакина завоевала бронзу в скелетоне на Кубке мира в Германии

18 Декабря 2021 г.
Юлия в 2019 года уже завоевывала бронзу на этой трассе
Новости компаний
27/12
Как выглядеть молодо в любом возрасте?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Байкал не станет федеральной территорией

Байкал не станет федеральной территорией

24 Декабря 2021 г.
Владимир Путин сказал об отсутствии таких планов на большой пресс-конференции
Новости Красноярска: Учеников шести красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

Учеников шести красноярских школ эвакуировали из-за сообщений о минировании

24 Декабря 2021 г.
Сообщения о минировании были анонимными
Новости Красноярска: Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

Какие катки можно посетить в Красноярске на новогодних каникулах?

27 Декабря 2021 г.
Карту лучших катков подготовили Sibnovosti.ru
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru