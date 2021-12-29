Юрий Кушнарев: «Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков»

В судьбе каждого спортсмена настаёт время, когда ему приходится делать выбор и решать, что с ним будет после окончания спортивной карьеры, кем он станет и какой путь для себя выберет.

Юрий Кушнарев - бывший капитан регбийного клуба «Красный Яр», а ныне тренер регбийной команды ЦСКА, рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru о своем переходе на тренерскую должность, завершении карьеры и факторах, повлиявших на неудачный сезон «Красного Яра».

Юрий, расскажите, как вы попали в регби и чем занимаетесь сейчас?

- Сейчас я действующий тренер, а в регби играю с 10-ти лет. Пришел в этот спорт по стопам своего брата. Начинал в подмосковном Монино. Мой отец тоже регбист, он играл за сборную Советского Союза. У нас, в общем, династия спортсменов-регбистов. Школу подготовки проходил в «ВВА-Подмосковье». Начал играть за профессиональную команду, позже попал в национальную сборную, сменил несколько клубов, последний – «Красный Яр».

Сколько всего клубов было в вашей карьере?

- «ВВА-Подмосковье», «Краснодар», «Енисей-СТМ» и «Красный Яр». Получается, что я сменилв качестве игрока четыре клуба.

Почему именно сейчас решили завершить игровую карьеру?

- Возраст. Я, конечно, мог ещё играть, потому что в отличной форме физической и душевной, но когда тебе уже за 30… ты каждый день думаешь: «А что будет дальше?». Мне поступило предложение. Взвесив все "за" и "против", подумал, что это отличный шанс для перехода: когда тебя просят и дают предложение, а не когда ты потом ищешь то самое и пытаешься навязываться. Момент был очень удачный.

В «Красном Яре» вы попробовали тренировать. Вам понравилось?

- Понравилось. Я в принципе всегда чувствовал в себе потенциал тренерский. Много общался с тренерами, которые работали с нами в сборной – и с иностранцами, и с русскими. Поэтому взялся за этот вызов, помог «Яру» и Игорю Николайчуку в тот непростой момент. Никакого дискомфорта при этом не испытывал. Мне было приятно работать и комфортно.

Не возникало ли желания дальше работать в «Красном Яре». И поступало ли такое предложение?

- Было желание работать, и предложение было. С Сергеем Ивановичем мы сидели и обсуждали этот момент. Если бы в тот момент меня не пригласили в ЦСКА, скорее всего, я остался бы в Красноярске игроком, а дальше и тренером играющим. После ушел бы совсем на тренерскую работу. Сработал фактор территориальный и географический. Я сам из Москвы, хотелось, в какой-то момент вернутся уже в столицу. Решение принимал вместе с родными, обсудили все на семейном совете. Я не был загнан в какое-то положение при выборе, на меня никто не давил. У ЦСКА хорошее будущее, а «Красный Яр» - большой клуб с большим именем, здесь я с удовольствием бы работал, но это жизнь.

Какие тренеры оказали на вас влияние? Чей опыт вам пригодился?

- Я не думаю, что на меня повлиял именно тренер. Сама индустрия, вид спорта направил меня. Я всю жизнь занимаюсь регби. Был молодым игроком, потом стал лидером. Позже – стал коренным и старшим товарищем для многих, а это следующая ступень, к которой привел меня спорт. Есть, конечно, тренеры, которые имеют вес в мировом значении для многих команд. Интересно работать и наблюдать за тем, как работают специалисты с разным подходом. От каждого ты чему-то учишься. Я очень молодой тренер, так что у меня всё впереди. От каждого я постараюсь взять самое лучшее. Оставил свой след последний тренер, с которым долго работал - Лин Джонсон, Александр Первухин огромный вклад в меня сделал, как в игрока. Сан Саныч Алексеенко – один из первых моих детских тренеров, Николай Неруш - мой первый профессиональный тренер. Можно перечислять долго. От каждого ты берешь понемногу.

Сезон для «Красного Яра» складывался неудачно, много изменений в составе плюс травмы Дорофеева, Федотко. Что не получалось?

- Я думаю, что мы с самого начала немного паниковали, после неудачного старта старый тренерский штаб оказывал давление на игроков, и, возможно, это сказалось. Да и лига стала сильнее, конкурентность выросла, и это не означало, что «Красный Яр» должен всегда побеждать каждую команду. И не только в отношении «Яра» происходили сюрпризы и неожиданные проигрыши. Комплексные проблемы присутствовали, а валить на одного все проблемы в команде не стоит. Есть несколько факторов, которые могли повлиять.

Однако осенью «Яр» закончил серией побед, в том числе победили «ВВА-Подмосковье» в Монино и «Стрелу» в Казани. Что изменилось?

- Мы стали более спокойными, мы изменили наш тренировочный план вместе с Игорем Николайчуком и Валерием Цнобиладзе. Вместе сели и посмотрели на моменты, где мы ошибались, приняли более простую модель игры. Эмоционально ребята расслабились и смогли показать свой потенциал.

У вас было по большому счету три клуба в карьере регбиста — монинский и два красноярских. Не жалеете, что не попробовали силы за рубежом?

- Клуба было четыре, ещё ведь был «Краснодар». Жалею, честно жалею. Я не сказал бы, что не пробовал. Всегда старался попасть заграницу, но дело заканчивалось на уровне разговоров. Были агенты, которые постоянно брали какую-то информацию, просили видео с нарезками лучших моментов и так далее. Но обратной связи не поступать. Были предложения от маленьких клубов, но они были не в приоритете, может, стоило начать с чего-то меньшего и расти, но не получилось.

Расскажите о старте в ЦСКА?

- ЦСКА молодой клуб, который существует лет пять и второй сезон проводит в профессиональной лиге. У команды есть потенциал, а у руководства клуба – большие планы на развитие инфраструктуры. Команда будет прибавлять от сезона к сезону, становиться всё более профессиональной. В декабре команда уже приступила к тренировочному режиму.

С Красноярска будете кого-то приглашать в ЦСКА?

- Мы пытаемся выстроить такую культуру и стратегию в клубе без перетягивания канатов и переманивания игроков у кого-то, перебивания зарплатными ведомостями. Хотим создать клуб, в который бы люди хотели сами приходить и играть. Политика нашего клуба такая.

Что скажите своим болельщикам?

- Хотелось бы поблагодарить за это сложное ковидное время. Многие не перестают интересоваться регби, приходят на стадион, несмотря на запреты и ограничения. Мы очень нуждаемся в поддержке болельщиков. Когда они на трибунах – заряд энергии, драйв и шум с заводит игроков. Спасибо им за это и желаю, чтобы все дождались нового сезона. Любить регби, интересоваться им. Мы сделаем всё, чтобы этот вид спорта стал более популярным в России.

Фото: ©instagram.com/yuriy.kushnarev