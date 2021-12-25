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Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

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Красноярск
21:48 25 Декабря 2021
в россии, красноярск, спорт, в красноярском крае, хоккей с мячом
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Команда по хоккею с мячом из Красноярска проиграла в Вологде московскому «Динамо». Игра завершилась со счётом 5:7. За хоккейную команду из Красноярского края забивали Криушенков, три раза Ломанов и Гилльям. Хоккеисты из обеих команд сражались на равных, но москвичам повезло больше.

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

Из-за этого поражения ХК «Енисей» оказался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом.

Следующий матч дружина с берегов Енисея проведёт на домашней арене 7 января в 15:00 по красноярскому времени. Красноярцы в праздничный день сыграют со «Стартом» из Нижнего Новгорода.

Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

Фото: ХК «Енисей»

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