Красноярский хоккейный клуб «Енисей» проиграл четвертый матч подряд

Команда по хоккею с мячом из Красноярска проиграла в Вологде московскому «Динамо». Игра завершилась со счётом 5:7. За хоккейную команду из Красноярского края забивали Криушенков, три раза Ломанов и Гилльям. Хоккеисты из обеих команд сражались на равных, но москвичам повезло больше.

Из-за этого поражения ХК «Енисей» оказался на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом.

Следующий матч дружина с берегов Енисея проведёт на домашней арене 7 января в 15:00 по красноярскому времени. Красноярцы в праздничный день сыграют со «Стартом» из Нижнего Новгорода.

Фото: ХК «Енисей»