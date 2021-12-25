Вадим Гаранин и красноярский «Енисей» подписали контракт

Накануне в Красноярск прибыл главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин для подписания трудового соглашения с футбольным клубом «Енисей».



Трудовое соглашение с новым старшим тренером будет рассчитано на 1,5 года. О подписании контракта красноярский клуб объявил уже в ночь с 24 на 25 декабря. После подписания Гаранин дал первый комментарий о переходе в «Енисей», тренерской философии и планах на ближайшее время.

«Это очень интересный футбольный проект и огромный регион, который помимо футбола любит регби и хоккей с мячом. Для меня это вызов и колоссальный интерес. Страхов никаких не было. Решил все быстро. "Звездочки сошлись" в той ситуации, в которой я находился. Как только я понял, что на предыдущем этапе у меня есть определенные вопросы к самому себе тут же принял предложение. Чему очень рад. Планирую познакомиться с командой и донести до всех свою философию. Объяснить за счет чего будет строиться игра, принципы и потихоньку двигаться. Будем радовать болельщиков», – говорит новый тренер ФК «Енисей» Вадим Гаранин.

До этого специалист работал в системе «Арсенала» из Тулы. Он возглавлял дочернюю команду, после — ассистировал в главной, а в последнее время работал тренером в фарм-клубе русских «канониров» — ФК «Тверь».

За этот сезон «Тверь» выиграла вторую подгруппу 2-й группы в ФНЛ-2. В турнирной таблице, отставая на 4 очка от «Шинника».

Отметим, что на сегодня у Вадима Гаранина нет лицензии Pro, которая необходима, чтобы работать главным тренером в ФНЛ. Поэтому он заявлен старшим тренером.

Футбольный «Енисей» в Первенстве-Олимп ФНЛ занимает 9-е место с 35 очками.

Фото: © РФС, «Енисей»