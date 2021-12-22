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Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края

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Красноярск
16:10 22 Декабря 2021
красноярск, общество, спорт
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Три медали на Кубке России взяли дзюдоистки из Красноярского края . Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Красноярского края. Спортсмены завоевали одно золото и две бронзы.

Турнир завершился в Грозном, участие в нем принимали 367 спортсменов из 50 регионов России. За медали боролись 263 мужчины и 104 женщины.

 Марина Букрее завоевавшая золотую медаль в весовой категории 78 кг,  в финале встретилась с Ольгой Лихота (Свердловская область – Якутия). Соперница красноярской спортсменки заработала менее чем за две минуты три «шидо» .

«Сама себя ругаю за то, что победу в финале одержала не оценкой, - прокомментировала свою победу Марина Букреева. - Видимо, с этой соперницей было выгоднее победить тактикой.

Спортсменка отметила, что у нее был тяжелый год -  травмы, операции - и хотя результатом прошедших в Грозном соревнований она довольна, но больше чем «три с плюсом» себе поставить не может.

Бронзовые медали Кубка России завоевали Анастасия Кутерина, выступавшая в категории 52 кг и Анастасия Плахова в весовой категории 78 кг.

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