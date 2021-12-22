Красноярского хоккейного менеджера наградили Третьяк и Ротенберги

Красноярского хоккейного менеджера Сергея Рабцуна наградили за вклад в развитие отечественного хоккея. Диплом подписали Президент ФХР Владислав Третьяк, Председатель правления Федерации Аркадий Ротенберг и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Также Рабцуну вручили памятную медаль.

Торжественная церемония прошла 17 декабря в Москве на праздновании 75-летия отечественного хоккея.

Напомним, Сергей Рабцун был директором хоккейного клуба «Сокол» в течение пяти лет. При нем команда регулярно выходила в плей-офф Высшей хоккейной лиги и добиралась до четвертьфинала Кубка Петрова. На Универсиаде-2019, которая проходила в Красноярске, Рабцун входил в административный штаб мужской студенческой сборной России, которая и стала победителем турнира.