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Красноярского хоккейного менеджера наградили Третьяк и Ротенберги

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Красноярск
09:00 22 Декабря 2021
награда, красноярск, хоккей
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Красноярского хоккейного менеджера Сергея Рабцуна наградили за вклад в развитие отечественного хоккея. Диплом подписали Президент ФХР Владислав Третьяк, Председатель правления Федерации Аркадий Ротенберг и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг. Также Рабцуну вручили памятную медаль. 

Красноярского хоккейного менеджера наградили Третьяк и Ротенберги

Торжественная церемония прошла 17 декабря в Москве на праздновании 75-летия отечественного хоккея.
Напомним, Сергей Рабцун был директором хоккейного клуба «Сокол» в течение пяти лет. При нем команда регулярно выходила в плей-офф Высшей хоккейной лиги и добиралась до четвертьфинала Кубка Петрова. На Универсиаде-2019, которая проходила в Красноярске, Рабцун входил в административный штаб мужской студенческой сборной России, которая и стала победителем турнира.

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