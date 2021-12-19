Баскетбольный «Енисей» дома обыграл белорусский - «Цмоки-Минск»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошел 18 декабря в «Арене Север» в Красноярске, где хозяева площадки победили гостей со счётом 86:79.

В составе «Енисея» самым результативным игроком стал защитник Каспер Уэйр. Он набрал 22 очка.

«Вторая победа подряд, а каждая победа для нас - это успех. Мы неплохо начали, хотя недостаточно быстро двигали мяч, во второй четверти добавили в этом компоненте, сохраняя хорошую защиту, создали 17 очков отрыва и остановились. И эта проблема у нас весь сезон. Мы должны играть с большим желанием и самоотдачей с первой до последней минуты, мы можем проиграть, но мы обязаны выложиться на все 100%. Без этих качеств у нас будут проблемы с победным завершением игры, и мы будем работать, чтобы это исправить», - комментирует исход матча главный тренер БК «Енисей» Дражен Анзулович.